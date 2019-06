Actrice Jessica Alba (38) is samen met haar dochter Honor (10) in therapie gegaan, omdat ze een betere moeder wilde zijn.

Ook hoopte Alba op deze manier beter te kunnen communiceren met Honor.

"Sommige mensen, zoals mijn familieleden, denken dat je gewoon met een priester moet praten en dat het dan klaar is", vertelt de actrice volgens The Hollywood Reporter maandag. "Maar het voelt voor mij niet comfortabel om met een priester over mijn gevoelens te praten."

Alba is naar eigen zeggen niet opgegroeid in een omgeving waarin het normaal is om over je gevoelens te praten. "Gewoon: houd erover op en ga door. Ik vind het nu erg inspirerend om met mijn kinderen te praten."

Naast Honor heeft Alba nog twee kinderen: Haven en Hayes. In 2008 trouwde de actrice met filmregisseur Cash Warren, de vader van de kinderen.