Jay-Z is de eerste rapper die 1 miljard dollar (ruim 892 miljoen euro) heeft, schrijft het Amerikaanse zakenblad Forbes.

De 49-jarige rapper is daarmee een van de weinigen in de entertainmentwereld die de grens van 1 miljard dollar haalt.

Jay-Z vergaarde zijn inkomen onder meer met bedrijven als Tidal en Roc Nation, zijn kunstcollectie, vastgoed (hij heeft huizen in Los Angeles, The Hamptons en de New Yorkse wijk Tribeca) en aandelen in bedrijven als Uber en champagnemerk Armand de Brignac.

De rapper richtte zijn eigen platenlabel Roc-A-Fella Records op, zodat hij zijn eerste plaat (Reasonable Doubt, 1996) kon uitbrengen. Een paar jaar later richtte hij zijn eigen kledinglijn Rocawear op en later kwam hij ook met zijn eigen cognac, genaamd D'Ussé.

"Als hij nu al miljardair is, bedenk je dan eens wat hij nog gaat worden", reageert Swizz Beatz, de producent achter sommige van Jay-Z's grootste hits. "Want dit is pas het begin."