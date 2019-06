Afgelopen donderdag is zangeres en televisiepersoonlijkheid Martine Bijl op 71-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding die ze vier jaar geleden had opgelopen. Vrienden, bewonderaars en collega's geven op sociale media uiting aan hun verdriet.

"Tot ons groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Martine Bijl. Wij zijn Martine dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, en wensen de nabestaanden veel sterkte toe", schrijft de redactie van Heel Holland Bakt op Twitter.

André van Duin zegt in het AD dat het de laatste tijd slecht met haar ging. "We zagen haar de laatste tijd steeds minder, slechts sporadisch hadden we nog contact via een appje of sms."

"Ze was niet meer de vrolijke Martine die ik zo lang kende. Ze omschreef in dat boek (Rinkeldekinkel, red.) gedetailleerd hoe ze zich niet meer thuis voelde in haar eigen lichaam."

Ook oud-collega John Kraaijkamp is zeer verdrietig, laat hij eveneens aan het AD weten: "Vaak is het beeld van Martine dat het de dochter van een arts uit Amsterdam-Zuid was, maar ze was vooral ook een vrouw die een hekel had aan aanstellers. En daarvan heb je er nogal wat rondlopen in ons vak. Tegen hen kon ze nogal pittig uit de hoek komen, daar hield ik wel van."

'Onze gedachten gaan uit naar familie en vrienden'

Bijl is langer dan dertig jaar nauw verbonden geweest aan groentefabrikant HAK. In de perioden 1986 tot 2000 en 2006 tot 2013 was zij het boegbeeld van hun bekende televisiereclames.

Aan NU.nl laat de fabrikant weten: "Met grote ontsteltenis hebben we vanmiddag kennisgenomen van het overlijden van Martine Bijl. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar echtgenoot, directe familie en vrienden."

"'U moet de groenten van HAK hebben' staat als reclameslogan in de hoofden van miljoenen consumenten gegrift en is inmiddels een reclameklassieker. In totaal speelde ze de hoofdrol in veertig verschillende televisiecommercials. Haar multitalent kwam keer op keer tot zijn recht in de wijze waarop zij haar reclamepersoonlijkheid wist neer te zetten. Zonder enige twijfel heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de groei van het A-merk HAK en in het verlengde daarvan aan de consumptie van vers verwerkte groenten in Nederland. Wij zijn haar hiervoor zeer erkentelijk."

'Een van de meest geliefde tv-persoonlijkheden'

Shula Rijxman, voorzitter raad van bestuur NPO: "Met het overlijden van Martine Bijl verliest Nederland een van de veelzijdigste, scherpzinnigste en meest geliefde tv-persoonlijkheden van de afgelopen decennia. Namens de NPO wensen we familie, vrienden en alle anderen die Martine lief hadden alle sterkte toe met het verlies van deze unieke vrouw. Wat zullen we haar humor, taalkennis en veerkracht missen."

Presentator Cornald Maas laat weten altijd een groot bewonderaar van Bijl te zijn geweest: "Zo talentvol, zo witty, zo onderkoeld-geestig, zo muzikaal, zo afkerig van dikdoenerij, met zo'n grote taalvirtuositeit - en in de laatste jaren van haar leven zo niet gelukkig."

Maas kondigt daarnaast aan dat NPO1 maandagavond een herhaling zal laten zien van een Opium-aflevering over en met Martine Bijl.

'Het overlijden van Martine Bijl grijpt me aan'

"Het overlijden van Martine Bijl grijpt me aan", laat ook 50PLUS-politicus Henk Krol weten. "Wat een geweldig talent, maar vooral wat een geweldig en betrokken mens. Martine, nog enorm bedankt voor je fenomenale bijdrage aan de Miami Nightmare in 1977. Je leeft verder diep in ons. Respect."

Presentatrice Selma van Dijk is Bijl dankbaar voor haar jeugdherinneringen: "Dag Martine, dank je wel voor mooie jeugdherinneringen. De plaat met Oud-Hollandsche kinderliedjes heb ik vroeger grijs gedraaid. En onlangs nog Rinkeldekinkel gelezen."

"Enorm verdrietig. Prachtig mens, groot schrijfster", zegt auteur Nico Dijkshoorn. "Lieve Martine, rust in vreugde. Bedankt voor de inspiratie, de mooie vertalingen en vooral de gulle lach!", schrijft Jörgen Raymann op Twitter.