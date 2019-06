Joëlle Witschge en Dave Bulthuis zijn maandag ouders geworden van een zoon, die ze Rio hebben genoemd.

"Welkom kleintje", schrijft het model op Instagram.

Witschge beviel in een ziekenhuis in Zuid-Korea. Zij en Bulthuis verhuisden naar het land vanwege de voetbalcarrière van Bulthuis.

Eerder vertelde ze in een interview met Beau Monde dat de eerste maanden van haar zwangerschap zwaar waren. "Ik hield niks binnen, had nul energie en was oververmoeid. Ik kreeg last van nierstenen en een blaasontsteking. Ik was een slappe vaatdoek. Drie dagen voordat we naar Zuid-Korea vertrokken, voelde ik me eindelijk wat beter."