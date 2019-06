Amber Heard beweert dat haar ex-man Johnny Depp liegt over telefoontjes die zijn gepleegd naar de politie op de avond dat ze een grote ruzie hadden. Dat blijkt uit papieren van de rechtbank in handen van The Blast. Depp stelt juist dat Heard liegt.

Heard en Depp, die al tijden met elkaar in de clinch liggen en elkaar beschuldigen van mishandeling, hadden een hevige ruzie op de avond van 21 mei 2016. Volgens Heard was ze die avond aan de telefoon met vriend en fotograaf iO Tillett Wright, die direct de politie belde toen hij merkte dat Heard in gevaar was.

Volgens Depp klopt dit verhaal echter niet. Hij zegt namelijk rond 20.30 uur het huis te hebben verlaten na de ruzie - wat op camera is vastgelegd - terwijl Wright pas om 22.00 uur de politie belde. Heard beweert op haar beurt dat Depp liegt over deze tijden. Ze zegt bewijs te hebben dat er wel degelijk rond 20.30 uur ook gebeld is. De politie kwam langs toen Depp al weg was en trof geen sporen van mishandeling aan bij Heard.

De 33-jarige Heard en 55-jarige Depp zijn verwikkeld in een rechtszaak waarbij de twee elkaar aanklagen voor laster.

Heard beschuldigde Depp eerder van mishandeling, wat hij altijd heeft ontkend. De twee leerden elkaar in 2011 kennen op de set van The Rum Diary. Ze trouwden in 2015 en de scheiding was in 2017 rond.