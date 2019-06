Countryzanger Kenny Rogers is opgenomen in het ziekenhuis. De tachtigjarige Amerikaan is uitgedroogd en moet daarvoor medische behandelingen ondergaan.

Het management van de zanger bevestigt het nieuws op zijn Twitter-account. "Als gevolg van geruchten en onwaarheden van verschillende media geven wij namens Kenny Rogers de volgende verklaring af: Kenny is onlangs opgenomen in een lokaal ziekenhuis in Georgia en behandeld voor uitdroging", zo schrijft het management.

De zanger zal hier de komende tijd blijven om aan te sterken en verzekert zijn fans ervan dat hij "van plan is de komende jaren te blijven hangen".

De zanger, die hits scoorde met Ruby, Islands In The Stream en The Gambler blijft voorlopig in het ziekenhuis om weer op krachten te komen. "Hij zal daar blijven om wat fysiotherapie te voltooien om zijn kracht terug te krijgen voordat hij wordt ontslagen."

Rogers stond in november 2016 voor het laatst op het podium in Nederland. Met zijn show The Final World Tour: The Gambler's Last Deal stond hij in AFAS Live.