Studio 100-baas Gert Verhulst is na een relatie van tien jaar getrouwd met Ellen Callebout.

"Na tien jaar, eindelijk mijn vrouw", schrijft de 51-jarige Verhulst bij een foto van hem en zijn bruid. Het is niet duidelijk wanneer de twee elkaar het jawoord hebben gegeven.

Verhulst en Callebout (41) leerden elkaar in 2007 kennen. De twee waren kort uit elkaar en in die periode had Verhulst een relatie met Josje Huisman, die destijds lid was van K3.

Verhulst was niet eerder getrouwd, maar kreeg wel twee kinderen uit zijn relatie met Valerie: Viktor en Marie. Viktor is ook presentator en momenteel te zien in de Nederlands-Vlaamse versie van Love Island. Marie is actrice.