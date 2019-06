Wesley en Yolanthe zijn misschien toch weer bij elkaar, Dotan laat van zich horen en is Edwin Evers de opvolger van Giel Beelen? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Omdat de vaste schrijver van deze rubriek met vakantie is, wordt het roddeloverzicht deze week geschreven door iemand anders.

Ze gaan scheiden, ze gaan niet scheiden, ze hebben het weer bijgelegd, ze hebben het toch niet bijgelegd. Niemand kan nog bijhouden hoe het nou precies zit tussen Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, behalve waarschijnlijk zijzelf.

Deze week wist het sterrenpaar in ieder geval weer menig entertainmentpagina te vullen nadat Privé het onthullende nieuws had gebracht dat ze al hun ruzies hebben bijgelegd en binnenkort weer gaan samenwonen. Dat zou Wesley zelf aan een klein groep bekenden hebben verteld.

"We zijn eruit, we hebben lange gesprekken gehad en we willen allebei samen met elkaar door", zei Wesley volgens een van die bekenden. "Er zijn dingen fout gelopen, dat zien we zelf ook in, maar daar willen we aan werken en daar gaan we oplossingen voor vinden."

De media buitelden vervolgens over elkaar heen om dit nieuws te checken bij Yolanthe's manager Xenia. "Niks van waar", reageerde zij. "Er is niks veranderd aan de situatie." Bovendien kwam Privé-concurrent Story met het verhaal dat de foto bij het artikel - waarmee werd gesuggereerd dat Wes, Yo en hun zoontje Xess Xava vorige week gezellig met z'n drieën op Ibiza verbleven - een paar jaar oud was.

Privé-baas Evert Santegoeds smulde van alle tumult, zo was woensdagavond te zien in Shownieuws. "Les één in mijn wereld: je kunt iedereen bellen, behalve het management. En les twee: zorg dat je de nummers van die mensen zelf hebt zodat je die belt. En dat hebben wij gedaan."

Volgens Santegoeds ontkenden Sneijder, zijn manager en zijn moeder allemaal niet dat het weer koek en ei is tussen hem en Yolanthe. "Reken maar dat er wat aan zit te komen", aldus Santegoeds. "Want het is heel groot nieuws, en goed nieuws."

Het laatste nieuws in de zaak? Wesley werd donderdag geridderd bij de onthulling van een Utrechts sportpark dat voortaan zijn naam draagt, waarna hij volgens RTV Utrecht meerdere mensen bedankte, onder wie Yolanthe. "Ik wil mijn vrouw natuurlijk bedanken", zei hij. "Die is hier ook mee bezig geweest, dat weet ik ook. Thuisbasis is enorm belangrijk en ondanks dat ze er nu niet bij is: alle dank voor mijn vrouw natuurlijk."

Het is Dotan allemaal overkomen

Wie afgelopen week ook weer eens van zich liet horen - letterlijk deze keer - was Dotan. Begin deze maand vernamen we al dat hij na 'trollengate' een nieuw platencontract in de wacht had gesleept en nu was het dan tijd voor zijn eerste nieuwe nummer: Numb.

Daarin zingt hij onder meer hoe hij 'een miljoen ogen' op hem gericht voelde. "Ze zien me niet, ze weten niet hoe het is." Hij kruipt in de slachtofferrol, werd meteen geroepen.

"Samenvatting nieuwe single Dotan: Het is mij allemaal overkomen. Het is heel erg voor mij. Heeehaaahoooheee", schreef Nico Dijkshoorn op Twitter. Ook muziekjournalist Atze de Vrieze kwam met een soortgelijke reactie. "Serieus Dotan, je keert na al het gedoe echt terug met een liedje over hoe je murw geslagen bent door een miljoen ogen en hoe zwaar het gewicht van de wereld is?"

Het is nog steeds wachten op een interview met Dotan, hoewel hij op Twitter al wel het een en ander vertelde over het afgelopen jaar. "Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar de tijd voor moeten nemen", aldus de zanger. "Ik ben blij dat ik terug ben en kan niet wachten om weer het podium op te kruipen met veel nieuwe muziek."

De laatste uitzending van Giel

"Ik heb niet veel zin om er veel woorden aan vuil te maken, ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer." Met die cryptische woorden sloot Giel Beelen vrijdagochtend zijn radioshow op Veronica af.

"Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten en er sterft iets, en daarmee ook een beetje de democratie in Nederland. Dit was 'm. Dit was de laatste ochtendshow van mij."

Ho, wacht even, hadden we hier iets gemist? Ging Beelen echt weg? Dat gerucht deed namelijk wel even de ronde, hoewel Talpa ontkende. Maar wat bleek nou? De oplettende luisteraar had het door: die laatste zin van Giel Beelen, "dit was de laatste ochtendshow van mij", moest je anders zien, namelijk "dit was de laatste ochtendshow van mei". Haha.

Mocht Giel nou tóch opstappen, dan heeft hij mogelijk al een opvolger. Op het Twitter-account van Evers Staat Op, de radioshow die Edwin Evers jarenlang presenteerde op Radio 538, verscheen namelijk afgelopen week de volgende mention: @radioveronica.

Iedereen in rep en roep, want betekende dit dat Edwin Evers, die in december afscheid nam van de radio, zijn carrière ging voortzetten bij Veronica?

Zeker niet, vertelden ze bij Talpa. Het account van Evers Staat Op, dat beheerd wordt door het management van Evers, was waarschijnlijk gehackt. Zij hadden het in ieder geval niet zelf geplaatst. En dus wachten we maar weer af.