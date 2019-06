Acteur en komiek Sacha Baron Cohen bevestigt geruchten dat zijn personage Borat de oorzaak was van de scheiding van Pamela Anderson en Kid Rock, vertelt hij in de podcast Daily Beast's The Last Laugh.

Baron Cohen bracht in 2006 een film uit rondom het fictieve personage Borat, een verslaggever uit Kazachstan. Borat is verliefd op actrice Anderson, die als zichzelf in de zogeheten mockumentary (fictie gefilmd in de stijl van een documentaire) verschijnt.

Baron Cohen vertelt nu in de podcast dat Anderson vanwege de film van haar toenmalige echtgenoot Kid Rock is gescheiden. Hij beweert dat de zanger tegen haar schreeuwde tijdens een vertoning van de film. "Hij riep dat ze zichzelf belachelijk had gemaakt", aldus de acteur en komiek.

Toen Baron Cohen na het evenement via sms aan Anderson vroeg of alles wel goed ging, zou ze hebben geantwoord dat Kid Rock van haar wilde scheiden. Toen de komiek vroeg waarom zou ze hebben geantwoord: "Vanwege de film."

Anderson was van 2006 tot 2007 getrouwd met Kid Rock. De actrice zou momenteel een relatie hebben met voetballer Adil Rami. De twee gingen in het najaar van 2018 tijdelijk uit elkaar.