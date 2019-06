Nick Jonas was bang zijn broers te verliezen, nadat hij in 2013 had besloten met hun band Jonas Brothers te stoppen.

"Ik dacht dat ze nooit meer met me wilden spreken", zei hij tijdens een interview dat de inmiddels herenigde Jonas Brothers hadden met CBS This Morning. Het gesprek wordt zondag in de VS uitgezonden.

Hij had meerdere redenen om een punt achter de succesvolle samenwerking te zetten. "Het is te makkelijk om het op creatieve verschillen te gooien. Ik denk dat mensen ook wel een beetje klaar waren met wat we te bieden hadden op dat moment. We gaven shows die niet meer uitverkocht raakten en we maakten muziek waar we denk ik allemaal niet echt trots op waren. Het klopte gewoon niet meer."

Nick Jonas vervolgt: "Toen moest ik dus een lastig gesprek met mijn broers voeren, waarin ik hun mijn bezwaren uitlegde. En dat ik vond dat we ieder apart ons eigen pad moesten vinden. Dat gesprek liep niet echt lekker."

Ondanks de breuk is het drietal weer helemaal terug en was een tijdelijke afstand juist goed voor hun proces, meent Joe Jonas. "We moesten eerst zelf het een en ander meemaken om op de plek te komen waar we nu zijn. Het moest zo zijn dat we elkaar weer terugvonden en nu op een manier waar we alle drie achter staan."