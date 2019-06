Ali B durfde Duncan Laurence niet te feliciteren nadat de zanger met Arcade het Eurovisie Songfestival had gewonnen. De rapper vertelt in een video van ANP dat hij op het punt stond een bericht te sturen, maar er toen achter kwam dat hij oude berichten van de zanger over het hoofd had gezien.

"Ik zag dat hij me twee keer had geprobeerd te appen na The Voice", vertelt Ali B. Duncan de Moor, zoals de Arcade-zanger echt heet, schopte het in 2014 tot de halve finale van die talentenjacht.

"Ik had er niet op gereageerd", vertelt de rapper nu. Hij vond het daarom ongemakkelijk om onder die gemiste berichtjes uit 2015 een felicitatie te plaatsen. "Anders denkt hij: als je wint, heb je vrienden", aldus Ali B, die als coach bij The Voice betrokken is.

"Ik wou je feliciteren maar ik schaamde me", legt hij uit. "Het komt nu heel lullig over, maar ik ga het toch doen", zegt de rapper terwijl hij alsnog een felicitatie stuurt.