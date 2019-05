Ashton Kutcher is woensdag als getuige in een Amerikaanse rechtbank verschenen. De acteur moest vragen beantwoorden in de zaak over de zogeheten 'Hollywood Ripper'.

Met die bijnaam wordt Michael Gargiulo, die ervan verdacht wordt tussen 2001 en 2008 op zijn minst vier vrouwen te hebben vermoord, aangeduid.

De 41-jarige Kutcher werd in de rechtbank van Los Angeles echter alleen als getuige van de moord op Ashley Ellerin gehoord. Op de avond van haar dood had de acteur namelijk een date met haar.

Toen hij haar op een avond in februari in 2001 wilde ophalen, deed de destijds 22-jarige Ellerin niet open. Wel zag hij door het raam een omgestoten glas wijn liggen, later bleek dat het om het bloed van het slachtoffer ging.

'Ik ben gewoon weggegaan'

In de rechtbank vertelde Kutcher woensdagmiddag dat hij de situatie aanvankelijk niet vreemd vond, schrijft NY Post. Volgens hem werden er in het huis van Ellerin vaker wilde feestjes gevierd. "Ik wilde niet gek overkomen, dus ik ben gewoon weggegaan en heb haar een berichtje gestuurd."

Toen hij hoorde dat de vrouw was overleden, meldde Kutcher zich direct bij de politie. "Ik zei dat mijn vingerafdrukken op de voordeur zaten en raakte de kluts kwijt."

Kutchers getuigenis moet de aanklagers helpen bij het precies vaststellen wanneer Ellerin precies vermoord werd.