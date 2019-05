Alberto Stegeman moet voor zijn werk als undercoverjournalist veel observeren en kan opvallend gedrag daardoor veel sneller herkennen. Dat komt ook van pas bij zijn hobby pokeren.

"Ik observeer, kijk altijd om me heen. Rare dingen vallen me op, ook in mijn vrije tijd. Zo zie ik elke drugsdeal op straat en herken ik oplichtersgedrag snel", vertelt de journalist in gesprek met Beau Monde.

Hierdoor kan hij bij het pokeren snel zien of iemand bluft. "Zo won ik onlangs het grootste pokertoernooi van Nederland. De pot was bijna een kwart miljoen, krankzinnig! Ik zat met tien profs aan tafel. Zij zijn veel beter in het spel, maar dankzij mijn scherpe oog wist ik toch te winnen."

Vorige week werd bekend dat Stegeman voor de rechter moet komen omdat hij een nepbom achterliet in de eetzaal van een legerplaats.