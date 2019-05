Yvonne Coldeweijer vond het lastig om mannen te vertrouwen, nadat haar ex haar had bedrogen met zeven andere vrouwen. Ook andere mensen geloofde de vlogger niet snel meer.

"Ik betrok mijn wantrouwen niet alleen op mannen, maar op de hele mensheid", vertelt de 32-jarige Coldeweijer in gesprek met Beau Monde. "In het begin dacht ik dat iedereen loog, maar dat was gelukkig een vrij korte fase."

De vlogger zegt dat pas nu begint door te dringen dat ze zelf te veel toeliet in de relatie. "Los van het liegen en vreemdgaan was hij ook echt een vervelende persoon. Dwingend, leugenachtig, manipulatief. Waarom bleef ik meebuigen en pleasen? In therapie heb ik geleerd mijn grenzen beter aan te geven."

Inmiddels is Coldeweijer anderhalf jaar samen met Pim, met wie ze momenteel een huis zoekt. "Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij serieus een toekomst met me wil opbouwen. In het verleden heeft hij veel gefeest. Wellicht schuilt er ergens nog steeds een bad boy in hem, maar het beest in hem is getemd."