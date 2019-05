Douwe Bob kan er niet mee zitten dat hij de naam van zijn ex heeft laten tatoeëren. De zanger nam de tattoo nadat het uitging met zijn vriendin.

"Ik ben tegen het weglaseren van een tatoeage", vertelt de 26-jarige artiest, die volledig Douwe Bob Posthuma heet, in gesprek met Flair. "Dat je 'm de rest van je leven bij je draagt, vind ik juist de charme ervan."

Dat geldt ook voor de naam van zijn ex-vriendin. "Het zetten gebeurde heel intuïtief, net als bij mijn andere tatoeages. Ik heb meerdere namen op mijn lichaam en ervoor gekozen om van mijn lichaam een boek te maken. Zo kan ik mensen altijd bij me dragen, ook al zijn ze niet in de buurt."

Posthuma heeft het over de relatie die hij bezingt op zijn album The Shape I'm In, dat eind vorig jaar verscheen. De relatie werd door zijn ex verbroken, de zanger ging naar eigen zeggen vreemd gedurende de tijd dat zij samen waren.

"In die beginperiode heb ik wel alles gedaan om het goed te maken: brieven, bloemen voor de deur… Ik heb zelfs een keer met alle kinderen uit de buurt in haar straat een enorm hart met stoepkrijt gemaakt. Totdat ik inzag dat het geen zin had."

In februari won de zanger een Edison voor zijn album. In de speech die hij gaf, bedankte hij eerst zijn ex en daarna zijn nieuwe vriendin. Ook deze relatie is inmiddels voorbij, begin april liet Posthuma weten momenteel niet verliefd te zijn.