Viktor Verhulst, de 24-jarige zoon van Studio 100-baas Gert Verhulst, heeft naar eigen zeggen een "uitzonderlijk goede" band met zijn vader. Daarom bespreekt hij vrijwel alle aspecten van zijn leven met hem.

"Wij zijn heel close: hij is niet alleen mijn vader, maar ook mijn beste vriend die alles van mij weet", vertelt Verhulst in gesprek met VIVA. Als de Vlaamse Love Island-presentator adviezen nodig heeft, stapt hij naar hem toe.

"Ik deel alles met hem. Ja, ook dingen over mijn seksleven, al zegt hij soms wel: 'Vik, dat wil ik allemaal niet weten.' We gaan vaak samen naar een café om een pint te drinken of uit eten, en we hebben veel gezamenlijke vrienden."

Presentator kan lachen om K3-grapjes

Zowel zoon als vader Verhulst heeft een liefdesrelatie gehad met leden van K3, die is bedacht door Gert. De Studio 100-baas was samen met Karen Damen en had later ook een relatie met de Nederlandse Josje Huisman. Viktor Verhulst was 2,5 jaar samen met Marthe De Pillecyn, die nu deel uitmaakt van de meisjesgroep.

De presentator kan lachen om grapjes die hierover worden gemaakt. "Het is ook gewoon een grappige situatie geweest dat we allebei voor iemand binnen K3 vielen, dus logisch dat mensen daar grappen over maken. Ik ben iemand die graag uitdeelt, dan moet je ook kunnen incasseren."

Verhulst had tot voor kort een relatie met De Pillecyn, maar is momenteel niet op zoek naar een nieuwe liefde. "Ik date eigenlijk niet, ik doe dat niet graag, voel me er ongemakkelijk bij. Ik ga natuurlijk wel uit met vrienden en dan kom je weleens iemand tegen, maar een-op-eenafspraakjes heb ik niet."