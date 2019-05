Rapper Meek Mill klaagt het Cosmopolitan Hotel in Las Vegas aan omdat hij bij de ingang zou zijn gediscrimineerd. Zijn advocaat laat weten dat hij een substantiële schadevergoeding eist, meldt TMZ dinsdag.

Volgens de raadgever van Mill hebben hotels in Las Vegas een zwarte lijst voor donkere rappers. Hij zegt dat zijn cliënt wordt "geïntimideerd en vernederd".

Mill wilde afgelopen zaterdag het hotel betreden, maar de toegang werd hem ontzegd. Het hotel weigerde te vertellen waarom hij niet naar binnen mocht.

Bronnen melden aan de entertainmentsite dat het hotelpersoneel stelt dat de rapper ooit in een gevecht is beland met de beveiliging van het hotel.

In een video op de website van TMZ is te zien hoe Mill en twee vrienden in discussie gaan met het personeel van het hotel. In het gesprek krijgt de rapper te horen dat hij zal worden opgepakt bij het betreden van het hotel. Op de vraag wat de reden daarvoor is, krijgt hij geen reactie.