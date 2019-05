Ellen DeGeneres heeft in een interview met David Letterman verteld dat ze als tiener seksueel werd misbruikt door haar stiefvader, meldt Entertainment Tonight dinsdag.

In Lettermans nieuwe seizoen van My Next Guest Needs No Introduction, dat op 31 mei op Netflix verschijnt, vertelt de 61-jarige DeGeneres over de periode waarin haar moeder kanker kreeg en ze een van haar borsten moest laten amputeren. Haar stiefvader beweerde dat het nodig was om ook de borsten van de vijftienjarige DeGeneres te controleren op knobbeltjes.

"Ik wist nog niet zoveel van het menselijk lichaam en hij overtuigde me", vertelt DeGeneres. "Hij probeerde het daarna nog eens en later weer." Later zou het verder uit de hand zijn gelopen.

"Hij probeerde m'n deur open te breken. Ik trapte het raam eruit en rende weg. Ik wilde niets tegen m'n moeder zeggen, omdat ik haar beschermde en ik wist dat het haar geluk zou verpesten."

Stiefvader bleef nog achttien jaar bij haar moeder

De presentatrice zegt spijt te hebben van die keuze. "Ik had niet haar moeten beschermen, maar mezelf. Na een paar jaar vertelde ik haar wat er was gebeurd, maar ze geloofde me niet en bleef nog achttien jaar bij hem. Uiteindelijk ging ze bij hem weg, omdat hij zijn versie van het verhaal zo vaak veranderde."

"Het is echt een verschrikkelijk verhaal", gaat DeGeneres verder. "De enige reden dat ik het tot in detail vertel, is omdat ik wil dat andere meisjes nooit zullen toelaten dat een ander dit bij hen doet."

DeGeneres stelt dat het voor meisjes en vrouwen belangrijk is om de stilte te doorbreken. "Als ik mensen naar buiten zie treden, zeker tegenwoordig, word ik kwaad als zulke slachtoffers niet geloofd worden. We verzinnen zulke dingen niet zomaar. En ik hou van mannen, maar er zijn zoveel mannen die met zoveel weg weten te komen. Het is tijd dat we een stem hebben. Tijd dat we macht hebben."