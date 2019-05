Patricia Paay is in het ziekenhuis opgenomen, nadat ze zaterdag van de trap was gevallen. De zangeres en presentatrice vertelt aan De Telegraaf dat ze veel pijn heeft.

"Ik kan maar heel weinig zeggen. Met veel pijn en onder de pillen lig ik momenteel in bed. Alles, maar dan ook alles doet zeer", licht ze toe.

Paay legt uit dat ze afgelopen vrijdag is geopereerd aan haar heup. Hoewel de operatie goed is verlopen en ze naar huis mocht, stond ze af en toe nog wat wankel op haar benen. Ze denkt zelf dat dit de oorzaak is geweest van haar val.

"Ik stond bovenaan de trap en raakte mijn evenwicht kwijt. Ik viel voorover en van de bovenste tree denderde ik naar beneden", aldus de zeventigjarige presentatrice.

Het ongeluk gebeurde in haar huis in het Brabantse Wernhout. Nadat Paay klaagde over duizeligheid, werd ze direct per ambulance naar het ziekenhuis in Breda gebracht. "Hopelijk hou ik er niets aan over. De pijn zal wel wegtrekken, maar ik kan nog steeds niet goed zien. Iets lezen of een berichtje tikken gaat moeizaam."

Hoewel onderzoek naar haar situatie nog loopt en het niet bekend is hoelang haar herstel gaat duren, realiseert ze zich dat het erger had gekund. "Ik mag van geluk spreken dat het zo is afgelopen", vindt ze. "Mijn man Robbert doet enorm zijn best om het mij toch nog zo aangenaam mogelijk te maken, maar die pijn is vreselijk."