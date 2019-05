Kate Mara (36) en Jamie Bell (33) hebben hun eerste kind verwelkomd. Het stel heeft een dochter gekregen.

"We hebben een paar weken geleden een baby gekregen", schrijft Mara maandag op Instagram bij een foto van de voetjes van haar dochter.

In februari werd bekend dat de actrice in verwachting is, toen ze met een babybuik gezien werd op een Oscar-feestje. Het koppel is samen sinds 2015 en trouwde in 2017.

Bell is bekend van films als Billy Elliot, The Adventures of Tin-Tin en King Kong. Hij heeft al een vijfjarige zoon, die hij kreeg met actrice Evan Rachel Wood. Mara brak door met haar rol als journaliste Zoe Barnes in House of Cards en was verder onder meer te zien in Brokeback Mountain en The Martian.