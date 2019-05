Alsof de hamburger nog niet populair genoeg is, wordt het broodje dinsdag geëerd met een eigen dag. Maar wist je dat bekende sterren als Beyoncé, Elvis Presley en Michelle Obama ook burgers hebben die naar hen zijn vernoemd?

Mark Zuckerberg

De Facebook-oprichter had een 'eigen' broodje op de kaart bij het Amerikaanse burgerrestaurant Mr. Bartley's. De burger die naar Zuckerberg is vernoemd, is geïnspireerd op de 'rijkste nerd van Amerika', zoals het restaurant hem noemt. Naast sla en een hamburger zit er ook Boursin en bacon op de burger en krijg je er een portie zoete aardappelfriet bij.

Beyoncé Knowles

Mr. Bartley's had niet alleen de Mark op haar menu staan, ook de naam van Beyoncé Knowles stond op de kaart. Wie een broodje Beyoncé bestelt, krijgt een proeverij van de favoriete gerechten van de Amerikaanse zangeres: gegrilde ui, bacon, jalapeño's, pittige saus en cajunkruiden, uiteraard omlijst met brood, vlees en sla.

James Corden en Adele

Restaurant Black Tap in New York heeft elke burger op hun kaart vernoemd naar bekende Britse sterren. Een sandwich naar presentator James Corden vernoemd, is een visburger met koolsla, mayonaise en azijn. Of kies voor de Adele, vernoemd naar de zangeres: een burger met aardappelpuree, ui en jus.

Michelle Obama

Zelfs voormalig first lady Michelle Obama heeft een eigen burger. Chef-koks Spike Mendelsohn en Sam Kass, die ook in het Witte Huis hebben gewerkt, bedachten de Michelle Melt. De fitte Obama wordt geëerd met een relatief gezond broodje: een biologische kalkoenburger met gesmolten Zwitserse kaas, gekarameliseerde ui, rode tomaat, sla en kruidenmayonaise, bij elkaar gehouden door een volkoren broodje.

Mindy Kaling

De Amerikaanse actrice Mindy Kaling lanceerde in 2015 voor de keten Umami Burger haar eigen broodje, waarvan de opbrengsten bestemd waren voor een goed doel. Op de burger zit kaas, gefrituurde ui, jalapeñopeper en sriracha-aioli (een scherpe chilisaus).

LeBron James

Zelfs topsporters zondigen weleens met een burger en de grote basketballer LeBron James (2,03 meter) kreeg er zelfs een naar hem vernoemd. Op zijn broodje zit bacon en, om koolhydraten te stapelen, ook een paar scheppen kaasmacaroni met peper. Daarbij krijg je ook een portie friet.

Elvis Presley

De 'king of Rock 'n' Roll' stond erom bekend regelmatig broodjes te eten met pindakaas, banaan en bacon (wat volgens de verhalen ook flink heeft bijgedragen aan zijn overgewicht). Dat zijn ook precies de ingrediënten die je terugvindt op de Elvis-burger die je kunt bestellen bij The Escondite in Los Angeles. Naast een dikke burger zitten er ook crunchy pindakaas, plakjes banaan en reepjes bacon op het broodje.