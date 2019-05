Het management van Meek Mill eist excuses van het Cosmopolitan Hotel in Las Vegas. Het hotel weigerde de hiphopartiest afgelopen zaterdag toegang te verlenen, maar wilde niet uitleggen waarom.

De Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ heeft een document van Meek Mills advocaat Joe Tacopina in handen, waarin hij beweert dat het hotel een lijst heeft van donkere artiesten die het Cosmopolitan niet mogen betreden.

TMZ heeft om een reactie van het hotel gevraagd, maar die tot op heden niet ontvangen. Bronnen melden aan de entertainmentsite dat het hotelpersoneel stelt dat de rapper ooit in een gevecht is beland met de beveiliging van het hotel. Als het hotel geen excuses maakt, wil Tacopina de kwestie in de rechtszaal beslechten.

In een video op de website van TMZ is te zien hoe Meek Mill en twee vrienden in discussie gaan met het personeel van het hotel. In het gesprek krijgt de rapper te horen dat hij zal worden opgepakt bij het betreden van het hotel. Op de vraag wat de reden daarvoor is, krijgt hij geen reactie.

Volgens TMZ heeft Meek Mill in het verleden geen negatieve ervaringen met het hotel gehad.