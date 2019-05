Kanye West heeft zich uitgesproken over de relatie tussen Kris Jenner (63) en Corey Gamble (38). Volgens de 41-jarige muzikant houdt de vriend van zijn schoonmoeder zich te veel op de achtergrond.

"We kennen je niet en hebben nooit iemand uit jouw familie ontmoet", laat West zijn potentiële schoonvader via een tekstbericht in een aflevering van de realityserie Keeping up with the Kardashians weten.

Kim Kardashian, de echtgenote van West, vindt dat haar man de verkeerde aanpak heeft gekozen om zijn mening te ventileren. "We denken er natuurlijk in principe allemaal een beetje hetzelfde over, maar hij had het niet zo recht voor z'n raap moeten zeggen", aldus de vrouw van West.

'Hij heeft wel gelijk'

West krijgt in de aflevering van zondagavond echter steun van zijn schoonzusjes Kourtney (40) en Khloé (34).

"Hij is gewoon heel beschermend, hij wil voor ons zorgen", zegt eerstgenoemde. "Hij heeft wel gelijk," voegt Khloé daaraan toe. "Hij (Gamble, red.) doet enigszins geheimzinnig, waardoor we toch allemaal een beetje op ons hoede zijn."

Kris Jenner is niet gediend van de kritiek van West: "Ik vraag me af waar die negatieve energie vandaan komt. Ik zou nooit iemand op deze manier beledigen."

Nadat Kris Jenner van Bruce Jenner (tegenwoordig Caitlyn Jenner) is gescheiden, kreeg ze een relatie met Gamble. De twee laten echter weinig los over hun relatie.