De nieuwe Nederlandse versie van de musical Mamma Mia!, die sinds vorig najaar in het Beatrix Theater in Utrecht wordt opgevoerd, is in september voor de laatste keer te zien.

Dat heeft directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland zondag bekendgemaakt tijdens de 250e voorstelling.

De musical, waarin meer dan twintig nummers van de Zweeds popgroep ABBA te horen zijn, heeft inmiddels meer dan 350.000 bezoekers getrokken. Voor producent Stage Entertainment is het de derde keer dat de musical Mamma Mia! werd opgevoerd.

In het Beatrix Theater zal vanaf februari 2020 de musical Tina te zien zijn. Deze musical gaat over het leven en werk van Tina Turner. Het is nog niet bekend wie de hoofdrollen in deze productie gaan spelen. De voorstelling trekt inmiddels anderhalf jaar volle zalen in Londen.