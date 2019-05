Moby heeft op Instagram zijn excuses aangeboden aan Natalie Portman. Hij vertelde in zijn biografie een relatie met de actrice te hebben gehad. Portman weerspreekt dat. Nu laat de muzikant weten spijt te hebben Portman van tevoren niet op de hoogte te hebben gesteld van de publicatie.

"Nu er wat tijd verstreken is, realiseer ik me dat de kritiek die ik kreeg over het verhaal over Natalie Portman in mijn biografie Then It Fell Apart, zeer terecht is", schrijft Moby.

"Ik geef ook volmondig toe dat dat het onattent van me was Natalie van tevoren niet te laten weten dat ze in mijn biografie voorkwam. Ook was het niet netjes van me om haar reactie daarop niet te respecteren", aldus de 53-jarige muzikant.

Moby besluit zijn bericht met de woorden: "Kijkend naar ons leeftijdsverschil van bijna veertien jaar, realiseer ik me nu dat ik, twintig jaar geleden toen we elkaar ontmoetten, me verantwoordelijker en respectvol had moeten gedragen tegenover Natalie."

Portman: 'Moby oudere man die eng deed'

Portman liet donderdag aan Harper's Bazaar weten dat er niets klopt van het verhaal uit de biografie, waarin staat dat zij en Moby in 1999 een stel waren. Volgens de dj en producer was hij destijds 33 en Portman 20.

"Ik was verbaasd om te horen dat hij de korte tijd die we met elkaar omgingen beschrijft als daten, want in mijn herinnering was hij vooral een veel oudere man die eng tegen me deed."

Moby: 'We waren wel degelijk een stel'

In een nu verwijderde reactie die de muzikant vrijdag op Instagram plaatste, zei Moby zich verward te voelen door Portmans uitspraken "omdat we wel degelijk korte tijd een stel waren in 1999. Daarna zijn we nog jaren bevriend geweest."

Hij zei niet te begrijpen waarom ze de waarheid over hun relatie verdraaide. "Wat ik over ons in mijn boek vertel, is accuraat en gestaafd met bewijs in de vorm van foto's", aldus de muzikant.