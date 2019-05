Roxeanne Hazes reageert op Instagram vaak op mensen die kritiek op haar uiterlijk hebben. Volgens de zangeres doet ze dit om op te komen voor vrouwen die onzeker over hun uiterlijk zijn.

"Het rare is: negen van de tien mensen die iets onaardigs over mij schrijven, zijn vrouwen van boven de vijftig", vertelt Hazes in een interview met Het Parool.

"Die heten Gonny of Olga en hebben een profielfoto waarop ze met hun kleinkind staan. Die schrijven teksten als: 'Je bent een afschuwelijk dik wicht' of: 'Gatver, wat ben je lelijk.'"

Op de vraag of de zangeres dit soort mensen niet gewoon moet negeren, antwoordt ze dat ze dat meestal wel doet. "Maar ik heb ook het idee dat ik op moet komen voor andere vrouwen. Ik weet heus wel dat ik niet de slankste ben, maar als die Gonny's en Olga's mij uitschelden om mijn lichaam, lezen zestienjarige meisjes mee."

Hazes is bang dat deze meisjes dan niet meer in een badpak of bikini durven te lopen. "Voor hen wil ik ook opkomen, in dat opzicht ben ik een echte ­feminist."

Open over gewichtsproblemen

De zangeres is op haar sociale media altijd erg open over haar gewichtsproblemen. "Ik vind het leuk om dingen te delen met mijn volgers. Net zoals ik het leuk vind als vrouwen tegen wie ik opkijk zeggen dat ze putten in hun benen hebben of striae op hun buik. Vrouwen moeten blij zijn met hun lichaam", aldus Hazes.