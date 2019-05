Albert Verlinde haalt uit naar Joop van de Ende, relletjes over de presentatie van het Eurovisie Songfestival en Wesley Sneijder is een "vrij man". Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Zeg je musicals, dan zeg je Joop van den Ende. In Nederland is er geen persoon zo onlosmakelijk verbonden aan theater met muziek als Joop. Hij bracht talloze internationale shows naar Nederland en maakte mensen als Simone Kleinsma en Chantal Janzen tot de iconen die ze nu zijn.

Albert Verlinde nam in maart 2015 de positie van directeur in bij Stage Entertainment. De entertainmentkenner voegde zijn bedrijf al eerder bij het bedrijf van Joop en in maart verdween Joop dan echt naar de achtergrond en nam Albert de handel over.

Het was een zooi daar, vertelde Albert deze week. "Ik heb die tent gezond gemaakt, want zo erg was het echt. Toen ik binnenkwam was het financieel niet zo denderend en de zalen waren leeg." En nu, nu het volgens Albert goed gaat met het bedrijf, wil Joop nog altijd niet loslaten. En dat werkt niet.

"Je verkoopt je bedrijf en gaat door. En ik denk dat hij dat heel moeilijk vindt", aldus de huidige directeur. Dat heeft er voor gezorgd dat de twee heren momenteel helemaal geen contact meer hebben. "Ja, als je elkaar tegenkomt uit beleefdheid. Dat vind ik oprecht jammer. We hebben zeker toen met de musical Annie M.G. Schmidt zo goed samengewerkt."

"Ik zou zo graag willen dat hij vol kan genieten van alle talenten, alle producties en het bedrijf dat hij achter heeft gelaten. Soms bereik je in het leven de status dat je rond kan lopen van 'kijk eens wat ik allemaal mogelijk gemaakt heb'. Dat gun ik hem zo van harte."

De vuile was buiten hangen heeft er in ieder geval voor gezorgd dat iedereen het weer even heeft over de musicalwereld en dat kan positief zijn voor de kaartverkoop. Maar het lijkt geen handige stap te zijn geweest voor de band met Joop. Die reageerde via een woordvoerder enkel met: "Joop staat hierboven."

En nóg een ruzie

Het is sowieso niet de week van Albert, want niet alleen krijgt hij ruzie met Joop, ook met Wendy van Dijk botert het even niet. De entertainmentdeskundige maakte een vinnige opmerking over de presentatrice en dat viel niet goed bij zijn collega's aan de desk, én de kijkers thuis.

Het Eurovisie Songfestival komt in 2020 naar Nederland na de winst van Duncan Laurence en zoals dat gaat in de entertainmentindustrie, wordt er alweer druk gespeculeerd en geroepen wie het moet organiseren, wie er moet presenteren en wie er namens Nederland een liedje moet zingen.

Steden als Amsterdam, Den Haag, Maastricht en Rotterdam bieden zich aan, bekende Nederlanders starten petities voor Davina Michelle om mee te doen en opperen elkaar als de geschikte presentator of presentatrice van het feest.

Maar sommige BN'ers pakken het iets anders aan: die opperen niet alleen hun beste vriend of vriendin, maar stellen dat ze het zelf ook best wel kunnen. Nederland houdt toch van bescheidenheid en zo komt het dat Wendy van Dijk deze week de woede van Albert op de hals haalde.

Wendy hoorde de naam van Martijn Krabbé, met wie ze jarenlang The Voice of Holland presenteerde, voorbijkomen en vond dat een prachtig plan. Maar of zij dan niet ook kon aanschuiven. "Dan denk ik: daar hoor ik dan wel naast! We hebben samen Idols, X Factor en jarenlang The Voice gepresenteerd. Wij zijn wel een goed setje. Dus ik zou zeggen: Martijn en ik!"

Albert Verlinde was niet erg te spreken over de directe aanpak van Van Dijk. "Wendy, je bent een schat, maar je gaat toch niet roepen dat je dat zelf moet doen", reageerde hij.

De deskundigen naast hem vonden het toch een beetje een ongemakkelijke situatie en ook op sociale media waren mensen kritisch. Dus de dag erna bood Albert meteen zijn excuses aan, want wat bleek: er was een vraag gesteld, die er door de redactie uitgeknipt was. "Je hebt de hele dag rotopmerkingen gehad. Excuses, ook namens de hele redactie."

Weer op de markt

Wesley Sneijder had het allemaal: een succesvolle carrière, een wonderschone vrouw en een voorbeeldig gezin. Alles wat de voetballer aanraakte leek in goud te veranderen en wij geloofden allemaal dat er geen gelukkiger leven was dan het leven van Wesley.

Dat draaide allemaal om toen begin dit jaar bekend werd gemaakt dat Yolanthe en Wesley uit elkaar gingen. Er mocht niet gesproken worden van een scheiding, hun huwelijk viel slechts uit elkaar. Wesley vertelde ons op Instagram dat hij in de fout gegaan was en sindsdien is het doodstil rondom het koppel.

Deze week lezen we in de bladen dat Wesley bijna weer een vrij man is. De entertainmentlezer denkt dan direct: ah, de relatie is definitief voorbij. Maar nee: het blijkt om voetbal te gaan.

Wesley heeft momenteel nog een contract bij Al-Gharafa, maar dat loopt eind juni af en er zijn nog geen tekenen dat er een nieuw contract op tafel ligt. Wesley heeft dus alle tijd om met zoon Xess Xava op pad te gaan en doet dat dan ook uitgebreid.

Story en Party hebben deze week allebei een verhaal over Wesley die alle tijd neemt voor zijn kinderen: met Xess Xava in een trekkarretje achter zich aan, op bezoek in Artis. En Yolanthe is in geen velden of wegen te bekennen.

Het is voor Wesley te hopen dat er binnenkort goed nieuws is: óf dat hij een nieuwe baan heeft, óf dat het toch weer goed is met Yolanthe. Want dat laatste wilde hij heel graag. Voorlopig blijft het echter nog steeds stil.