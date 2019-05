Katja Schuurman is volgens haar zus Birgit een stuk zelfverzekerder sinds ze een relatie heeft met Freek van Noortwijk. De chef-kok vertelt in gesprek met Margriet dat hij het "fantastisch" vindt dat van zijn toekomstige schoonzus te horen.

"Ik draag Katja op handen. Vier van de vijf keer als ze terugkomt op Schiphol haal ik haar op met een bos rozen. Daar wordt ze blij van", aldus Van Noortwijk in het blad.

De dertigjarige chef-kok trouwt binnenkort met zijn veertien jaar oudere verloofde. Van het leeftijdsverschil merkt het stel weinig, vindt hij. "Katja is 44, ziet eruit als 34 en gedraagt zich als 24, haha. Ze heeft onwijs veel energie, een aanstekelijk enthousiasme en is heel impulsief."

Van Noortwijk zegt dat hij en Schuurman veel op elkaar lijken en dat dat weleens ingewikkeld kan zijn. "Het zou misschien gunstiger zijn als een van ons beiden af en toe de rem zou zijn, maar we laten ons algauw door het enthousiasme van de ander meeslepen. De drang om in de zesde versnelling te leven zit diep."

Toch weet het stel de rust te vinden door bijvoorbeeld samen op vakantie te gaan. "Zo waren we onlangs voor een yogaretraite in Italië. Een paar dagen geen alcohol, vegetarisch eten, yoga en meditatie. Ik ben daar allemaal geen ster in, maar het was fijn om even uit het gehaaste leven te stappen en in alle rust tijd voor elkaar te hebben."