Moby heeft gereageerd op de uitspraken van Natalie Portman, die tegenspreekt dat zij zou hebben gedatet met de muzikant. Moby laat op Instagram weten bij het verhaal uit zijn biografie te blijven.

"Ik las onlangs een artikel waarin Natalie Portman claimt nooit met mij gedatet te hebben. Dat verwarde me, omdat we wel degelijk korte tijd een stel waren in 1999. Daarna zijn we nog jaren bevriend geweest", aldus de 53-jarige muzikant.

Moby zegt Portman aardig te vinden en respect te hebben voor haar intelligentie en activisme. Toch begrijpt hij niet waarom ze de waarheid over hun relatie verdraait. "Wat ik over ons in mijn boek vertel, is accuraat en gestaafd met bewijs in de vorm van foto's", schrijft Moby.

De muzikant eindigt zijn bericht met de woorden: "Ik heb respect voor het feit dat Natalie misschien spijt zal hebben van onze relatie (om eerlijk te zijn, ik zou er ook spijt van hebben als ik zou hebben gedatet met mezelf), maar dat verandert niets aan de feiten van onze korte, romantische geschiedenis."

'Hij was vooral een veel oudere man die eng tegen me deed'

Portman liet eerder aan Harper's Bazaar weten dat er niets klopt van het verhaal dat zij en Moby in 1999 een stel waren. Volgens de dj en producer was hij destijds 33 en Portman 20.

"Ik was verbaasd om te horen dat hij de korte tijd die we met elkaar omgingen beschrijft als daten, want in mijn herinnering was hij vooral een veel oudere man die eng tegen me deed."

De actrice stelt ook dat ze destijds niet twintig was. "Ik was een tiener, ik was net achttien geworden. Dat hij dit verhaal heeft gebruikt om zijn boek te verkopen vind ik heel storend. Het zou fijn zijn als hij of zijn uitgever dit hadden gecheckt."

Portman zegt dat de twee elkaar hebben ontmoet na een van zijn concerten en daarna een paar keer samen tijd hebben doorgebracht. "Dat was voordat ik me realiseerde dat het ging om een oudere man die op een ongepaste manier geïnteresseerd in me was."