Kjeld Nuis (29), die eind 2018 na vijf jaar uit elkaar ging met zijn vriendin Jill de Robles, ervaart geen liefdesverdriet omdat zijn relatie ten einde is. Wel heeft de schaatser verdriet van de situatie.

"We hebben een zoontje van 2,5 jaar, Jax. Het is verdrietig om hem op te halen en te brengen naar degene van wie je zo veel hebt gehouden", vertelt Nuis in gesprek met VIVA.

"Naar het huis waar we samen woonden. Dat is super heftig, maar het was mijn eigen keuze."

Volgens Nuis heeft zijn ex lang het gevoel gehad dat ze in zijn schaduw leefde. "Alles ging volgens míjn plan. Als ik terugkwam van trainingskamp wilde zij leuke dingen doen, maar thuis moest ik trainen en rusten. Ze zei weleens dat ze liever had gehad dat ik caissière was in plaats van topsporter."

De topsporter benadrukt wel dat het makkelijk is om te zeggen dat zijn ex "zijn levensstijl niet aankon". "Maar we zijn er nog steeds niet over uit wie er gelijk heeft. We zitten nog midden in de afhandeling van onze breuk."

Nuis baalt van relatiegeruchten

Op de geruchten dat Nuis nu een relatie heeft met zijn teamgenoot Joy Beune, wil hij niet ingaan.

"Ik wil eerst alles met Jill achter de rug hebben. Elke keer als er over mij en Joy wordt gepraat of geschreven, is alles weer in rep en roer. Dan belt Jill me weer huilend op. Het is alleen maar olie op het vuur en dat is superkut."

Nuis en De Robles waren bijna vijf jaar een stel. Samen kregen ze twee jaar geleden zoon Jax. Nuis pakte vorig jaar bij de Olympische Spelen in Pyeongchang goud op de 1.000 en 1.500 meter. De Robles was daar getuige van zijn zeges.