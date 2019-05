Albert Verlinde heeft zijn excuses aangeboden aan Wendy van Dijk. De presentator had in zijn programma 6 Inside kritiek op Van Dijk nadat ze zichzelf kandidaat had gesteld om het Eurovisie Songfestival te presenteren. Hij nam dinsdagavond in de uitzending zijn woorden terug.

In een reportage van 6 Inside werd aan verschillende bekende Nederlanders gevraagd wie zij geschikt vonden om het Eurovisie Songfestival, dat na de winst van Duncan Laurence in 2020 in Nederland wordt gehouden, te presenteren.

In het filmpje was te zien hoe Van Dijk voorstelde dat zij het samen met collega Martijn Krabbé zou presenteren. Verlinde vond dit niet kunnen. "Wendy, je bent een schat, maar je gaat toch niet roepen dat je dat zelf moet doen", aldus de presentator.

Verlinde geeft nu toe dat er een fout is gemaakt in de montage en dat aan Van Dijk een andere vraag was gesteld. Onder anderen Gerard Joling en Glennis Grace kregen de vraag wie ze geschikte presentatoren vinden, terwijl Van Dijk moest antwoorden op de vraag waarom ze zichzelf geschikt achtte.

Verlinde biedt dan ook zijn excuses aan Wendy aan. "Je hebt de hele dag rotopmerkingen gehad. Excuses, ook namens de hele redactie", zegt hij.