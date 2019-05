Stavros T., de man van De Gouden Kooi-realityster Amanda Balk, zit niet langer in voorlopige hechtenis. Dit heeft een woordvoerder van de rechtbank in Den Haag bevestigd in gesprek met RTL Boulevard.

De 44-jarige echtgenoot van Balk werd in september 2018 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het kweken van grote hoeveelheden hennep in drie verschillende woningen in Wassenaar.

In januari dit jaar legde T. een gedeeltelijke bekentenis af over zijn betrokkenheid bij de hennepplantages die waren aangetroffen in huizen die werden gehuurd op zijn naam. In afwachting van zijn proces zal hij niet langer vast blijven zitten.

"We kunnen bevestigen dat er op 3 mei 2019 is besloten om de voorlopige hechtenis van de verdachte te schorsen onder de voorwaarde dat hij zich houdt aan meldplicht bij de Reclassering en dat hij onder elektronisch toezicht komt te staan", meldt een woordvoerder.

Ook Balk, die in januari aankondigde te willen scheiden van T., is sinds april een verdachte in de zaak wegens het witwassen van geld. Zij liet via haar advocaat weten dat ze onschuldig is.

De advocaat van Stravos T., Michel van Stratum, verwacht voorlopig geen inhoudelijke behandeling van de zaak. "Dit gaat naar verwachting enige tijd duren. Er moeten nog getuigen en andere verdachten worden gehoord."