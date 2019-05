De Amerikaanse beauty-YouTuber James Charles (19) verloor drie miljoen abonnees nadat medebeauty-YouTuber Tati Westbrook (37) in een video vertelde waarom zij teleurgesteld is in Charles. Meerdere collega's van de twee bemoeien zich met de ruzie, waardoor de top van de beautycommunity op het videoplatform met elkaar in de clinch ligt.

Zo heeft influencer Jeffree Star (33) maandagochtend ook een video geplaatst waarin hij zijn kant van het verhaal vertelt en excuses aanbiedt. Maar wat is er nu precies gebeurd? NU.nl legt het uit in een tijdlijn.

Wie zijn deze mensen?

Charles start in 2016 een YouTube-kanaal waarop hij voor het drama zestien miljoen abonnees heeft. Daarmee is hij een van de grootste beauty-YouTubers ter wereld. Beroemdheden staan in de rij om met de negentienjarige te werken en hij maakt video's met onder anderen Kylie Jenner, Kim Kardashian en Iggy Azalea. Dit jaar is hij als eerste YouTuber ooit uitgenodigd voor het MET Gala.

De andere hoofdrolspeler in de grote ruzie is Westbrook, die nu meer dan tien miljoen abonnees heeft. Als Charles net bekend wordt, neemt Westbrook hem onder haar hoede, omdat zij al sinds 2010 video's maakt voor miljoenen mensen.

James Charles tijdens het MET Gala 2019. (Foto: ANP)

Wat is er nu precies gebeurd?

Eind april bezoekt Charles het zesdaagse festival Coachella in Indio, Californië. Omdat hij daarvoor speciale artiestentickets wil - naar eigen zeggen omdat hij niet veilig is in de vipruimte - vraagt hij beauty-YouTuber Nikita Dragun (23) naar de contactgegevens van het haarvitaminenmerk SugarBearHair. Charles maakt een korte Instagram-video voor het merk.

Zijn goede vriendin Westbrook heeft ook een haar- en huidvitaminenmerk: Halo Beauty. SugarBearHair is een van haar grootste concurrenten en Westbrook is daarom erg teleurgesteld en verdrietig. Daarover maakt ze een 43 minuten durende video met de titel Bye Sister, die inmiddels van YouTube is verwijderd.

In de video beschuldigt Westbrook Charles niet alleen van verraad, maar ook van seksuele manipulatie. De negentienjarige is homoseksueel, en volgens Westbrook manipuleert hij constant heteroseksuele mannen en probeert hij ze in bed te krijgen.

Bye Sister zorgt ervoor dat Charles binnen 72 uur drie miljoen volgers verliest, terwijl het volgersaantal van Westbrook stijgt. De ruzie blijft ook niet tussen de twee, maar steeds meer influencers beginnen zich met het schandaal te bemoeien. NU.nl zet per persoon het aandeel in de ruzie op een rij. Ook noemen we hoeveel volgers ieder persoon op YouTube heeft.

James Charles met zijn vrienden op Coachella 2019. (Foto: BrunoPress)

Jeffree Star: 14,9 miljoen volgers

"Er is een reden waarom Nathan (Schwandt, Stars partner, red.) James Charles heeft verbannen uit ons huis", twittert Star. "Er is een reden waarom ik hem sinds @GlamLifeGuru's (het account van Westbrook, red.) verjaardag in februari niet meer heb gezien. Hij is een gevaar voor de maatschappij. Alles wat Tati zegt, is waar."

Als reactie daarop plaatst zangeres Zara Larsson (21) een tweet waarin ze zegt dat Charles meerdere flirterige berichten naar haar vriend heeft gestuurd, "terwijl hij verdomde goed weet dat mijn vriend hetero is." Uiteindelijk blijkt dat Charles maar één privébericht heeft gestuurd en een paar keer onder zijn foto's heeft gereageerd. Larsson heeft haar excuses aangeboden.

Star zegt, in de vorm van screenshots, bewijzen te hebben van de vermeende seksuele manipulatie. Toch krabbelt hij maandagochtend terug. In zijn video vertelt hij: "Ik schaam me voor mijn acties, ik had dit anders moeten aanpakken. Zijn we de beste vrienden? Nee. Maar we hadden een connectie en ik heb onze vriendschap niet goed behandeld."

Nikita Dragun: 2,3 miljoen volgers

Het gerucht gaat dat Charles van tevoren al had bedacht om met Westbrooks concurrent te werken. Daarop plaatst zijn goede vriendin Dragun screenshots van een gesprek tussen hen, waaruit moet blijken dat Charles uit nood met SugarBearHair is gaan samenwerken. Twitteraars trekken de screenshots in twijfel, omdat ze qua tijden niet overeen zouden komen met het verhaal dat Charles vertelt.

James Charles: 14,7 miljoen volgers

Charles maakt eerst een excuusvideo waarin hij spijt betuigt dat hij met Westbrooks concurrent samenwerkt. Daarna volgt er nog een video, waarin hij op meerdere beschuldigingen reageert mét bewijs. Volgens Westbrook heeft Charles haar pas heel laat ingelicht over de samenwerking met SugarBearHair, terwijl zijn screenshots laten zien dat dat niet het geval is. Ook klopt de seksuele manipulatie volgens de influencer niet. "Ik ben een negentienjarige maagd. Ik heb nog nooit, en ik zal nooit mijn bekendheid, geld of macht gebruiken om mensen te manipuleren voor seks. Dat is smerig en zo ben ik niet. Ik begrijp er niets van dat Tati dit verhaal heeft gebracht." De video werkt in Charles' voordeel en zorgt ervoor dat hij al bijna twee miljoen volgers terug heeft.

Tati Westbrook: 10,3 miljoen volgers

Na de Bye Sister-video maakt Westbrook nog een video, met de titel Why I Did It.... Ze reageert niet op de nieuwste video van Charles, maar zegt dat het beter is om helemaal niet meer op de situatie te reageren. Ook zal ze de komende tijd, net als Charles, geen video's meer plaatsen. "De afgelopen tien dagen waren verschrikkelijk voor ons allemaal. Ik hoop dat we ons nu op positiviteit kunnen richten." De video's zorgen er eerst voor dat Westbrook er een aantal volgers erbij krijgt, maar inmiddels is ze er meer dan 200.000 verloren.