Scarlett Johansson en haar vriend Colin Jost hebben zich verloofd, bevestigt de manager van de actrice in gesprek met persbureau AP.

De 34-jarige Johansson en de 36-jarige komiek zijn twee jaar samen. Een datum voor hun bruiloft is nog niet bekendgemaakt.

De Amerikaanse actrice was eerder getrouwd met de Canadese acteur Ryan Reynolds en de Franse journalist Romain Dauriac. Met Dauriac heeft ze een dochter, die in 2014 is geboren.

Johansson is vooral bekend van haar rol als Black Widow in vele Marvel-films, waaronder de Avengers-reeks. Ook speelde ze in films als Lost in Translation, Girl with a Pearl Earring, The Island, The Prestige, The Other Boleyn Girl en Lucy.

Jost werkt al jarenlang als tekstschrijver bij het populaire sketchprogramma Saturday Night Live en is daar sinds 2014 medepresentator van de Weekend Update.