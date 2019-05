Keanu Reeves en Sandra Bullock hadden een oogje op elkaar tijdens de filmopnames van Speed. Eerder biechtte Bullock al op dat ze haar tegenspeler leuk vond. Nu heeft ook Reeves toegegeven interesse te hebben gehad in de actrice.

De acteur was vrijdag te gast in The Ellen DeGeneres Show, waar de presentatrice hem een filmpje liet zien van Bullock die in december te gast was in het programma.

De actrice geeft in het interview toe een oogje te hebben gehad op Reeves tijdens het filmen van Speed.

"Hij was zo lief en knap", vertelde de actrice destijds. "Ik vond het heel moeilijk om serieus te blijven, ik moest elke keer giechelen als hij naar me keek." Op de vraag waarom de twee nooit een stel zijn geworden, antwoordde Bullock lachend: "Ik denk dat er iets aan me was wat hij niet leuk vond."

Na het zien van de `beelden reageert Reeves vrijdag met: "Ze had duidelijk niet door dat ik ook een oogje op haar had." Na enkele uitroepen van het verbaasde publiek voegt hij toe: "We waren aan het werk! Het was erg fijn om met haar te werken, ze is een fantastisch persoon en en een fantastische actrice", aldus de acteur.