Vjeze Fur krijgt sinds hij twee jaar geleden stopte met alcohol drinken, veel meer gedaan. "Ik ga er heel lekker op. Ik krijg allemaal dingen voor elkaar, zoals bijvoorbeeld die kookfilmpjes die ik zo leuk vind om te maken", zegt hij in de NU.nl-interviewreeks In de auto met.

Hoewel de rapper van de Jeugd van Tegenwoordig blij is met zijn besluit om te stoppen met drinken, vindt hij het soms ook suf.

"Ik vind het saai om te zeggen dat ik gestopt ben en ik mis soms het verdwijnen in de nacht", aldus Vjeze Fur, die eigenlijk Freddy Tratlehner heet.

Toen de rapper nog dronk, had hij geen controle over wat er ging gebeuren. "Dus de ene keer lukte het me wel om twee of drie drankjes te drinken en de andere keer liep ik het huis uit, zei ik dat ik naar het café ging en over een uur weer terug zou zijn en kwam ik pas om 7.00 uur terug."

Vjeze Fur besloot twee jaar geleden te stoppen met drinken toen hij vader werd. "Ik had best vaak zwarte gaten en op een gegeven moment heb je een kind en dan kan het gewoon echt niet meer. Dan is niet alleen je fiets kwijt of een deel van je geheugen, maar laat je bijvoorbeeld je kind vallen", aldus de rapper.