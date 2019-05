Meghan Markle beviel van haar zoon Archie in een privékraamkliniek in Westminster, Engeland. Dat blijkt uit het geboortecertificaat dat vrijdag is vrijgegeven.

Markle en haar echtgenoot prins Harry hielden hun plannen voor de geboorte tot nu toe voor zichzelf. Er werd lang gedacht dat Archie geboren werd in Frogmore Cottage, het huis waar Markle en Harry wonen.

Nu blijkt dat de echtgenote van prins Harry de avond van zondag 5 mei werd overgebracht naar de privékraamkliniek Portland Hospital in Westminster, waar zij maandag 5.26 uur (lokale tijd) beviel van haar zoon.

Op woensdag 8 mei stelden Markle en Harry hun zoon, die voluit Archie Harrison Mountbatten-Windsor heet, voor aan het publiek.

Het kind krijgt niet automatisch de titel prins. Koningin Elizabeth bepaalt of hij die titel krijgt. Wel is al duidelijk dat de jongen zevende in de lijn van troonopvolging is.