De uitspraak in hoger beroep rond de drugszaak van Frank Masmeijer is wederom uitgesteld, schrijft het AD. Daarnaast is Masmeijer overgeplaatst naar een andere gevangenis nadat foto's uit zijn cel in de media waren verschenen.

De uitspraak zou eigenlijk aanstaande donderdag plaatsvinden, maar is verplaatst naar 27 juni omdat het uitwerken van het arrest volgens een woordvoerder van het hof van beroep veel tijd kost.

"Het moet gedegen gebeuren, want de gedaagden kunnen natuurlijk nog in cassatie", zegt Tom Hoorens tegen het AD. "Dus daarom moet alles kloppen."

De 57-jarige Masmeijer zat tot voor kort vast in Antwerpen, omdat hij daar betrokken zou zijn geweest bij een cocaïnedeal. Onlangs werd hij echter overgeplaatst naar een cel in Beveren. Volgens zijn advocaat Kris Vincke heeft dat te maken met de foto's die onlangs in weekblad Privé verschenen over de oud-presentator.

Intern onderzoek na verschijnen foto's in Privé

Een woordvoerder van de federale overheidsdienst justitie in België liet na het verschijnen van de foto's aan NU.nl weten dat er een intern onderzoek werd gestart, aangezien er geen toestemming was gegeven voor het maken van het beeldmateriaal. Het is niet duidelijk wie de foto's gemaakt had.

Masmeijer werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van acht jaar, maar de voormalige presentator ging in hoger beroep. Hij zegt dat hij een zeer beperkte rol heeft gespeeld tussen de opdrachtgevers en uitvoerders van de cocaïnedeal.

Masmeijer riskeert ook in hoger beroep acht jaar celstraf voor zijn rol bij een mislukte poging om een partij van 467 kilo cocaïne uit de Antwerpse haven te smokkelen.