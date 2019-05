Eeuwige discussies over het Eurovisie Songfestival, Britney Spears lijkt de weg compleet kwijt en Temptation Island wordt eindelijk weer spannend. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Het Eurovisie Songfestival is alleen nog maar voor homo's", "Iedereen stemt op zijn of haar buurland" en "Het Eurovisie Songfestival is één groot circus": zomaar een greep uit wat (bekende) Nederlanders de afgelopen week weer hebben gezegd over het jaarlijkse zangfeest.

Duncan Laurence heeft met zijn Arcade een favorietenpositie, maar als je naar het gemiddelde praatprogramma kijkt, gaat het toch vooral om alles eromheen. De acts zijn verschrikkelijk, de kwaliteit abominabel en hadden we het er al over gehad dat er alleen nog maar homo's kijken?

Johan Derksen weet niet hoe vaak hij Nederland moet vertellen dat het allemaal niks is. Zijn opmerkingen werden door AVROTROS, waar het Songfestival wordt uitgezonden, als zo beledigend gezien, dat zij ervoor kozen niet eens op hem te reageren.

Gordon wilde dat wel. Hij vertelde aan Shownieuws dat Johan voortaan zijn "smoel" mocht houden. "Dan ga je iemand in de media helemaal af lopen zeiken. Dan denk ik: man, hoe oud ben je? Vent, ga lekker in je tuin zitten en wat nuttigs doen. Ga lekker voetbal kijken en hou voor de rest lekker je smoel dicht."

Ook Gerard Joling, die in 1988 meedeed met Shangri-La, had van alles te zeggen over het Songfestival van dit jaar. "Ik vind met name dat Jan en Cornald het heel goed doen, maar dat er niet veel humor in zit." Daarbij vond de zanger de act van Kroatië, die gouden vleugels omhad, "zo camp" en zei hij dat de zangeres van Ierland haar plek alleen had gekregen omdat ze met een producent het bed had gedeeld.

Albert Verlinde deed er in 6 Inside nog een schepje bovenop: zijn alle Nederlandse journalisten soms blind? De eerste halve finale was namelijk niet om aan te zien. "Dit is zonde van m'n leven, dit is zonde van twee uur van m’n leven, dacht ik. Het was verschrikkelijk. Het was vals, het was amateuristisch. Dan zit ik me op te winden en nu weer, omdat ik denk: waar zijn we mee bezig?"

Aan Duncan gaat het gelukkig allemaal voorbij: hij is in Tel Aviv fijn muziek aan het maken en zich aan het concentreren op het binnenslepen van de winst op zaterdagavond.

Leave Britney alone!

Het is 2007 als Chris Crocker in een zeer emotionele video de oproep doet om Britney Spears voortaan met rust te laten. De video gaat viral en spookt deze laatste weken ineens weer over het internet omdat het wederom niet goed gaat met Britney.

Zoals zo vaak met mensen die al op jonge leeftijd bekend worden, bezwijkt ook Britney onder de druk en ze scheert in 2007 haar hoofd kaal. Het is voor veel mensen het teken dat de popster, die hits scoorde met Baby One More Time en Slave 4 You, door een zeer slechte periode gaat.

Britney komt onder curatele van haar vader te staan en door psychische hulp en medicatie lijkt het, ondanks een bipolaire stoornis, beter te gaan. Toch valt het veel mensen op dat Britney nooit meer met hetzelfde plezier op het podium lijkt te staan als vroeger en in haar video's op sociale media een masker op heeft.

Nu haar vader Jamie gezondheidsproblemen heeft, valt Britney in een diep gat. Tabloids schrijven om de haverklap dat ze gedwongen is opgenomen in een psychiatrische inrichting, dat ze toch weer niet "vastzit" en dan weer dat ze haar vader wil aanklagen om zo meer zeggenschap over zichzelf te krijgen.

Inmiddels is het zover dat haar manager tegen TMZ heeft gezegd dat hij hoopt dat Britney voorlopig, en misschien wel nooit meer, op het podium staat. "Afgelopen zomer belde ze me elke dag over de tour. Ze keek er zo naar uit. Nu heb ik al maanden niets meer van haar gehoord. Dat bewijst voor mij dat ze geen zin heeft in optreden", aldus de manager van de 37-jarige zangeres.

Op Instagram doet Britney alsof er niets aan de hand is. Ze plaatste een video waarop ze staat te dansen op een nummer van Michael Jackson, maar wie kijkt in de comments bij het bericht weet wel beter: de video is een jaar oud. Maar hoe gaat het dan echt met Britney?

Saaiste seizoen ooit

Kijk op Twitter en je weet het: dit seizoen van Temptation Island is het saaiste dat ooit is uitgezonden. Roger, Laura, Heikki, Milou, Rodanya, Morgan, Demi en Sidney lijken er op uitgekozen te zijn om een seizoen te maken waarin niets gebeurt en waar zelfs een knuffel van iemand van het andere geslacht al geweigerd wordt.

De Belgische presentatrice Annelien Coorevits vertelde in een interview dat inmiddels wel duidelijk was dat de deelnemers enkel en alleen aan dit seizoen meewerkten omdat ze beroemd wilden worden en niet om daadwerkelijk "de verleiding aan te gaan".

Hoewel RTL 5 volgende week nog de laatste aflevering moet uitzenden, wordt er nu al op sociale media geconcludeerd dat het seizoen eigenlijk pas echt interessant werd toen de deelnemers het eiland al verlaten hadden.

Rodanya haalde op Instagram flink uit naar Milou en wenste haar zelfs de dood toe en in Stories was te zien hoe verleider Jietse het bij een club bijna aan de stok kreeg met Sidney.

Roger en Laura maakten deze week bekend toch weer samen te zijn, nadat ze tijdens het seizoen al aankondigden dat hun relatie de reis niet had overleefd en zo wordt het seizoen toch nog een beetje spannend. Jammer voor de makers van het programma dat dat gebeurt op het moment dat zij de camera's al niet meer hebben draaien.

Gelukkig is er voor alle teleurgestelde fans ook positief nieuws: deze zomer komt er een nieuw seizoen van de VIPS-versie. Die lijkt op voorhand al een stuk spannender: één koppel is eruit geschopt omdat ze in verwachting bleken.