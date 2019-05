Acteur Peer Mascini is overleden. Dat heeft zijn manager bevestigd aan Shownieuws. De acteur werd vooral bekend door een reclamecampagne van Melkunie.

Zijn familie heeft laten weten nog niet te willen reageren op het overlijden van Mascini. Het is dan ook nog niet bekend waaraan hij is overleden.

Peer Mascini werd in Nederland vooral bekend van zijn rol in de reclamefilmpjes van Melkunie, waarin hij de bekende uitspraak "Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje!" deed. Deze reclame won de Gouden Loeki.

Naast zijn werk in reclames, acteerde Mascini ook in films en in het theater. Zo won hij in 1996 een Gouden Kalf voor de film Blind Date. In 2016 verscheen hij nog in de film Familieweekend.