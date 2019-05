Acteur Peer Mascini is op 78-jarige overleden. Dat heeft zijn manager bevestigd aan Shownieuws. De acteur werd vooral bekend door een reclamecampagne van Melkunie.

Zijn familie heeft laten weten nog niet te willen reageren op het overlijden van Mascini. Het is dan ook nog niet bekend waaraan hij is overleden.

Peer Mascini werd in Nederland vooral bekend door zijn rol in de reclamefilmpjes van Melkunie, waarin hij de bekende uitspraak "Ik heb nog zo gezegd, geen bommetje!" deed. Deze reclame won de Gouden Loeki.

"Nog elke keer als ik in Amsterdam via de Zeedijk naar de supermarkt loop, hoor ik om de twee minuten 'bommetje'", vertelde de acteur in 2014 aan het AD.

Hij leek dat overigens niet erg te vinden. "Ik heb er vooral veel plezier van gehad", zei Mascini. "In de toneelwereld was het not done, maar ik heb zelden een rol misgelopen door mijn spotjes."

Gouden Kalf voor rol in Blind Date

Naast zijn werk in reclames, acteerde Mascini ook in verschillende films. Zo won hij in 1996 een Gouden Kalf voor zijn rol in Blind Date, de film van Theo van Gogh die in totaal drie Gouden Kalveren kreeg. In 2016 verscheen Mascini nog in de film Familieweekend.

Ook was de acteur verbonden aan theatercollectief Hauser Orkater, dat tegenwoordig Orkater heet.