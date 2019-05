Milou en Heikki, die te zien waren in het donderdagavond afgeronde seizoen van Temptation Island, zijn niet meer bij elkaar. Dit maakt Milou bekend tijdens een interview met Olcay Gulsen bij Temptation Gossip.

In de finale van Temptation Island van donderdag is te zien hoe Milou en Heikki samen het kampvuur verlaten. Wanneer Gulsen aan Milou vraagt of de twee nog steeds samen zijn, blijkt dat de twee onlangs uit elkaar zijn gegaan.

"Twee maanden na Temptation Island ging ik twijfelen en kreeg ik irritaties. Toen heb ik het uitgemaakt, maar kreeg ik weer spijt", legt Milou uit. "Ik heb er toen alles aan gedaan om hem terug te krijgen en dat was gelukt. Toen hebben we het nog twee weken geprobeerd, maar het liep nog steeds niet lekker en toen zijn we uit elkaar gegaan", besluit ze.

Milou sluit echter niet uit dat de twee binnenkort weer bij elkaar komen. Als Gulsen haar vraagt of het zou kunnen dat ze volgende week weer samen zijn, antwoordt ze bevestigend.

Deelnemer Rodanya heeft via Instagram van zich laten horen. Ze bevestigt dat ze niet meer samen is met Morgan. "Er zijn veel negatieve dingen over onze relatie naar buiten gekomen en veel is mooier gemaakt dan dat het was", schrijft ze."Dat is nu eenmaal het programma waar je aan mee doet. We hebben geen ruzie, spreken elkaar af en toe nog en gunnen elkaar het beste", besluit ze.