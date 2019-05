De beroemde showworstelaar Ric Flair is met spoed naar een ziekenhuis in Atlanta gebracht. De Amerikaanse artiest en sporter zou in kritieke toestand verkeren.

De zeventigjarige legende, die uitkwam in de WWE en tot en met 2011 actief was in de worstelsport, werd twee jaar geleden al eens elf dagen in een kunstmatig coma gebracht. Dat gebeurde na het scheuren van zijn darm.

Wat Ric Flair (echte naam Richard Fliehr) dit keer scheelt, is volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ nog niet bekendgemaakt door zijn woordvoerders.

Flair doorliep tijdens zijn veertig jaar omvattende carrière de worstelfederaties WCW, WWF, WWE en TNA en wordt door veel kenners en collega's als een van de grootste showworstelaars ooit gezien. Zijn bijnaam was 'The Nature Boy'.