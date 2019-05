Als de Belgische koning Albert II wederom weigert DNA af staan om na te gaan of hij wel of niet de vader van Delphine Boël is, riskeert hij een dagelijkse dwangsom van 5.000 euro. Dat heeft het Belgische hof donderdag bepaald, schrijft De Standaard.

Boël beweert al jaren dat zij een dochter van Albert II is. Ze probeert sinds 2013 via de rechter erkend te krijgen dat ze zijn dochter is, waarbij ze eist dat hij een DNA-test ondergaat. Koning Albert II heeft dit tot nu altijd geweigerd.

De dwangsom wordt pas opgelegd als koning Albert II het bezoek van een expert voor het afnemen van DNA wederom afwijst.

Boëls moeder Sybille de Selys Longchamps zou tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorst hebben gehad. Delphine Boëls juridische vader, de zakenman Jacques Boël, heeft eerder DNA-materiaal afgestaan. Daaruit bleek dat hij niet haar biologische vader is. Het hof had al eerder officieel vastgesteld dat hij ook niet de wettelijke vader is.

Albert II was bijna twintig jaar koning van België. Hoewel hij niet langer het staatshoofd is, mocht hij na zijn abdicatie de titel koning houden. Zijn zoon Filip nam de troon ruim vijf jaar geleden van hem over.