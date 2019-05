De dochter van voormalig autocoureur Robert Doornbos en styliste Chantal Bles is genezen verklaard. Bij de inmiddels drie jaar oude Jada werd vorig jaar een grote tumor met uitzaaiingen ontdekt.

De ouders uiten hun dankbaarheid op Instagram. "Er zijn geen woorden te vinden om het gevoel te omschrijven wat wij vandaag hebben gevoeld. Van angsten, hoop naar intens gelukkig!", schrijft de styliste.

Ook had ze nog een dankwoord voor het medisch personeel en stak ze andere ouders en families een hart onder de riem. "Wat zijn wij geweldig bijgestaan door alle specialisten en vrijwilligers in het Prinses Máxima Centrum. Voor alle andere lieve ouders en families die in een soortgelijke situatie zitten: hou hoop en hou vol."

Ook Jada's vader deelde hetzelfde filmpje met een begeleidende tekst. "Yes! We hebben vandaag het mooiste nieuws gehad. Jada is gezond en ze kan nu volledig van het leven genieten."