Larry Rudolph, de manager van Britney Spears, is van mening dat de zangeres moet stoppen met haar shows in Las Vegas.

"Gebaseerd op de informatie die ik via via krijg, is het voor mij als degene die haar carrière begeleidt overduidelijk dat ze haar shows in Las Vegas niet meer op moet pakken. Niet in de nabije toekomst en mogelijk nooit meer", aldus Rudolph tegen TMZ.

De zangeres zou afgelopen februari een reeks optredens in Las Vegas geven, maar annuleerde al haar shows. Ze zou te veel moeite hebben met de gezondheidsproblemen van haar vader Jamie, die meerdere operaties onderging.

Volgens haar manager was Spears halverwege de repetities toen haar vader ziek werd. "We moesten haar optredens annuleren omdat haar medicijnen niet meer werkten en ze overstuur was vanwege haar vader", vertelt hij.

Voor Rudolph is het duidelijk dat de zangeres geen zin meer heeft om haar optredens op te pakken. "Afgelopen zomer belde ze me elke dag over de tour. Ze keek er zo naar uit. Nu heb ik al maanden niets meer van haar gehoord. Dat bewijst voor mij dat ze geen zin heeft in optreden", aldus de manager.

Spears onder dwang van vader in kliniek

De zangeres staat onder officieel toezicht van haar vader sinds ze zo'n elf jaar geleden werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis.

Na het annuleren van haar optredens liet Spears zich opnemen in een psychiatrische kliniek, die ze onlangs verliet. Daarna spande ze een rechtszaak tegen haar vader aan om meer vrijheid te krijgen.

Spears zou afgelopen maandag voor de rechter hebben verklaard onder dwang van haar vader te zijn opgenomen in de kliniek. De rechter heeft vooralsnog geen besluit genomen, maar laat wel een expert naar de situatie van de zangeres kijken.

Fans van de 37-jarige Spears hebben inmiddels de actie #FreeBritney op touw gezet. Ook Lynne Spears, de moeder van de zangeres, zou zich volgens haar advocaat bij hen hebben aangesloten.