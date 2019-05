Alfonso Ribeiro is vader geworden van een dochter. Dat laat de The Fresh Prince of Bel-Air-acteur weten op zijn Instagram-pagina.

Het meisje, dat de naam Ava Sue kreeg, werd maandagochtend geboren. "Ava en haar moeder maken het goed", aldus Ribeiro.

Het is het derde kind voor de acteur en zijn vrouw Angela Ribeiro. Het stel heeft al twee zoons, de vierjarige Anders Reyn en de vijfjarige Alfonso 'AJ' Lincoln. Uit een eerdere relatie heeft de acteur ook nog een zestienjarige dochter, Sienna.

Ribeiro is vooral bekend door zijn rol als Carlton Banks in de serie The Fresh Prince of Bel-Air. Ook was hij te zien in de series The Things We Do for Love en The Brothers Garcia.

Rechtszaak om 'Carlton-dansje' in Fortnite

De acteur was onlangs nog in het nieuws vanwege de rechtszaak die hij had aangespannen tegen Fortnite-ontwikkelaar Epic Games.

In de populaire battle-royalegame Fortnite kunnen spelers het door Ribeiro in The Fresh Prince of Bel-Air uitgevoerde 'Carlton-dansje' doen. De acteur, die auteursrechten op het dansje wilde, heeft de zaak inmiddels vrijwillig laten vallen.