Sergio Vyent vindt dat mensen tijdens hun zoektocht naar een partner te snel opgeven. Volgens de presentator wordt er "meer gekeken naar het negatieve dan naar het positieve".

"Inmiddels zijn we er een beetje aan gewend dat het al ophoudt als iets niet in het perfecte plaatje past. Zelfs wanneer iets heel kleins iemand niet zint. Zo van: oeh, hij spreekt Twents, laat maar. Mensen geven snel op", zegt hij in VIVA.

Volgens Vyent moeten mensen meer naar zichzelf kijken en zich afvragen wat ze nou echt willen. "Iets oppervlakkigs, of zoek je diepgang?"

De 48-jarige Vyent presenteert de populaire programma's First Dates en First Dates Hotel en heeft veel toenaderingspogingen tussen potentiële geliefde van dichtbij meegemaakt. Deze ervaring maakt hem echter geen kenner, vindt hij zelf. "Nee hoor, het hoort er gewoon bij dat je op een gegeven moment een beetje publiek bezit bent en mensen denken dat je alles over dat onderwerp weet."

Als mensen hem desondanks om advies vragen voor hun eerste afspraakje, dan raadt Vyent aan: "Wees jezelf. Dat is het beste. Je moet niet proberen dingen te verbloemen. Misschien geef ik soms best goede adviezen, want ik kan goed luisteren en zie vaak wat de kern van het probleem is."