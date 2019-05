Jennifer Lopez en haar verloofde Alex Rodriguez zijn de laatste tijd vaak in stripclubs te vinden, meldt Rodriguez maandag in het radioprogramma The Breakfast Club.

Het stel verschijnt daar omdat Lopez in de film Hustlers een stripper speelt die samen met haar collega's rijke klanten oplicht.

"We zijn met sommige meiden gaan zitten en hadden ze zo veel te vragen. Dan gaven we ze bijvoorbeeld 500 dollar (zo'n 445 euro, red.), maar niet om te dansen. We waren gewoon echt aan het werk", aldus Rodriguez.

Volgens de oud-honkballer neemt zijn aanstaande verloofde haar filmrollen erg serieus. "Ze las alles wat er te lezen is over strippers. Ik zei nog: 'Schat, stop met lezen en vraag het gewoon aan mij.' Ik weet veel, misschien iets te veel, over die wereld."

Hustlers is een film die in september 2019 uit zal komen en gebaseerd is op het artikel The Hustlers at Scores van de Amerikaanse journalist Jessica Pressler. Naast Lopez speelt onder anderen Cardi B een rol in de film.