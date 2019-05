Willem de Bruin had veel moeite met zijn rol als vader tijdens zijn depressie. Dit vertelt de rapper, die bekend werd als de helft van het hiphopduo The Opposites, aan LINDA.

"Tijdens mijn depressie was het ouderschap een last voor me. Niet omdat mijn kinderen lastig waren, maar omdat ik het niet aankon", legt hij uit.

"Ik wist dat ik het in me had om onvoorwaardelijk van mijn kinderen te houden, maar ik voelde het niet. Nu kan ik ze wel doodknuffelen", aldus de rapper over zijn vierjarige zoon Zion Jones en driejarige dochter Avalon Ace.

De Bruin belandde in een depressie nadat Twan van Steenhoven, de andere helft van The Opposites en beter bekend als Big2, de stekker uit de samenwerking trok. Hij bleef in de studio doorwerken totdat hij meerdere malen bij de crisisdienst van de ggz belandde.

De rapper vertelt zijn verhaal op zijn eerste eigen album Man In Nood dat in oktober vorig jaar is verschenen. Sindsdien gaat het langzaam beter met hem.

"De balans is geen constante, ik ben voortdurend aan het bijsturen. Het lukt me steeds beter te herkennen wat op welk moment nodig is", leg hij uit. "Als ik nu merk dat het te druk wordt in mijn hoofd, lukt het me om te zeggen: 'Oké, dan maar niet.'"

De Bruin rondt op 7 september zijn Man In Nood-tournee af in Carré in Amsterdam. Ook treedt hij in augustus op tijdens Lowlands.